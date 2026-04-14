La Municipalidad organiza para el fin de semana una feria de emprendedores

Se hará en la Estación Cultural ubicada en Santa Fe y Libertad.

Hoy 21:34

La Municipalidad de la Capital invitó a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará este viernes 17 y sábado 18 de abril, de 16 a 22 horas, en la Estación Cultural (Santa Fe y Libertad).

El evento organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario tendrá una variada propuesta de producción local que incluye accesorios artesanales, trabajos en madera, tejidos, alfarería e indumentaria, además de una amplia oferta gastronómica con panificados caseros y productos aptos para celíacos (sin TACC).

Este encuentro promueve el desarrollo de la economía local, visibiliza el talento de los emprendedores y genera oportunidades de comercialización directa con el público.