Adria Arjona le ganó la pulseada a Eva de Dominici y se suma a la secuela de Superman

El proyecto forma parte del nuevo universo DC y contará con un elenco encabezado por David Corenswet y Nicholas Hoult.

Hoy 07:36

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Adria Arjona se incorporará oficialmente al nuevo universo cinematográfico de DC (DCU) tras ser elegida para interpretar a Maxima en la secuela de Superman: Man of Tomorrow, proyecto escrito y dirigido por James Gunn.

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El anuncio llega luego de especulaciones en redes sociales que vinculaban a Arjona con el papel de Mujer Maravilla, versiones que fueron descartadas por el propio Gunn en una entrevista con Extra. El realizador explicó que sigue a la actriz en redes desde hace años y que ese gesto fue malinterpretado por los seguidores, aunque destacó que sería una buena opción para ese personaje.

Asimismo, el director recordó que ya había trabajado con Arjona en The Belko Experiment, lo que consolidó una relación profesional previa. “Somos amigos y nos conocemos desde entonces”, señaló.

Finalmente, la producción optó por asignarle el rol de Maxima, una reina alienígena que en los cómics ha sido representada tanto como antagonista como potencial interés romántico de Superman, lo que anticipa un papel relevante dentro de la historia.

Adria Arjona

Según datos publicados por Variety, la actriz participó en pruebas junto a otras candidatas finalistas, entre ellas Eva De Dominici (The Cleaning Lady), Sydney Chandler (Alien: Earth) y Grace Van Patten (Tell Me Lies). El acuerdo con Arjona se encontraba en etapa final mientras la producción iniciaba en Atlanta. El estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

Arjona es reconocida por su participación en Andor, donde ha tenido un papel destacado dentro del género de ciencia ficción. Su trayectoria incluye además películas como Hit Man, Father of the Bride y Blink Twice, entre otros proyectos.

En cuanto a sus próximos trabajos, protagonizará junto a Michael B. Jordan una nueva versión de The Thomas Crown Affair, producción desarrollada por Amazon MGM Studios.

El elenco de Superman: Man of Tomorrow estará encabezado por David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor. En esta entrega, ambos personajes deberán enfrentar una amenaza mayor: Brainiac, un villano de inteligencia superior interpretado por Lars Eidinger.

El reparto se completa con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Aaron Pierre como John Stewart (Linterna Verde).

El proyecto forma parte de la nueva etapa del universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn. En este contexto, Jason Momoa también continuará vinculado a la franquicia, aunque en un nuevo rol: tras interpretar a Aquaman, asumirá el personaje de Lobo en la película Supergirl, cuyo estreno está previsto para el 26 de junio.