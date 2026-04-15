Tras las renuncias, así quedó la Comisión Directiva de Central Córdoba

Hernán Zanni asumió como presidente y encabezará la conducción del club hasta diciembre de 2026. Se definió la nueva estructura institucional.

Hoy 09:40

Luego de la renuncia de las máximas autoridades, el Club Atlético Central Córdoba dio a conocer la nueva composición de su Comisión Directiva, que estará a cargo de la conducción institucional hasta la finalización del mandato en diciembre de 2026.

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La presidencia quedó en manos de Hernán Zanni, quien ya había sido designado como titular interino tras la salida de José Félix Alfano. En esta nueva etapa, estará acompañado por Diego Braia como vicepresidente primero y Pablo Ramón Paz como vicepresidente segundo.

La nueva conducción

La estructura dirigencial se completa con Carlos Javier Agrañaraz como secretario, Emanuel Elías Gustavo Morello como prosecretario, Ricardo Lino Rubio como tesorero y Norma Fuentes como protesorera.

En tanto, los vocales titulares serán Raúl Basbus, Nicolás Paz Trotta, José Federico Trejo y Pablo Ariel Lezana. Como vocales suplentes figuran Claudio Sebastián Lucena, Florinda Del Valle Ruiz, Lucas Martínez, Juan Andrés Auat y Juan Víctor Festa.

Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Mariano Augusto De Marco, Leonardo Enrique Zuccarino y Esteban Eduardo Carrizo como titulares, mientras que Pablo Carabajal y Agustín Alfano serán suplentes.

Desde la institución destacaron que esta reestructuración busca garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de todas las áreas del club en un momento clave.

En ese sentido, la nueva conducción tendrá el desafío de sostener el proyecto deportivo y consolidar el crecimiento que el club viene mostrando en los últimos años.