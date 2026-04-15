Un Racing golpeado recibe a Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la Sudamericana

La Academia vuelve a jugar en condición de local tras dos golpes en los clásicos y necesita reafirmar su buen inicio internacional ante un rival con jerarquía.

Hoy 10:09

Racing Club recibirá este miércoles desde las 19.00 a Botafogo en el Estadio Presidente Perón por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas buscará hacerse fuerte en casa y repetir lo hecho en la Recopa 2025 ante el conjunto brasileño, en un duelo clave para empezar a perfilar la clasificación.

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El presente de la Academia es irregular. A nivel internacional arrancó con el pie derecho tras vencer a Independiente Petrolero, pero en el plano local sufrió dos golpes duros: las derrotas en los clásicos ante Independiente y River dejaron expuestas falencias defensivas y falta de fluidez en el juego. En ese contexto, el conjunto de Costas necesita recuperar confianza y mostrar su mejor versión ante su gente.

Del otro lado, Botafogo tampoco llega en calma. La eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores provocó un sacudón interno, con la salida de Martín Anselmi y la llegada del portugués Franclim Carvalho, que recién comienza su ciclo. En su debut en la Sudamericana, el Fogão empató 1-1 frente a Caracas y ahora está obligado a sumar en Avellaneda para no quedar relegado en el grupo.

A pesar del momento inestable, el conjunto brasileño cuenta con nombres de peso en el mediocampo como Danilo, Cristian Medina y Álvaro Montoro, lo que lo convierte en un rival peligroso. Racing, por su parte, intentará imponer condiciones desde el arranque, apoyado en su poder ofensivo y en el antecedente cercano que lo vio dominar a este mismo rival en la Recopa.

Será un duelo determinante en la pelea por la cima del Grupo E: Racing quiere ratificar su candidatura, mientras que Botafogo necesita dar una muestra de carácter para mantenerse en carrera.