Franco Colapinto no se detiene: giró en Silverstone antes de su show en Argentina

El piloto argentino aprovechó el parate de la Fórmula 1 para probar el A526 en Inglaterra. En los próximos días viajará al país para una exhibición en Buenos Aires.

Hoy 14:58

La actividad no se detiene para Franco Colapinto, que volvió a subirse al monoplaza de Alpine y giró en el circuito de Silverstone Circuit durante un día de filmación oficial de la escudería francesa. En medio del receso de abril de la Fórmula 1, el argentino aprovechó para seguir sumando kilómetros y ajustar detalles del A526.

La jornada se desarrolló bajo las condiciones reglamentarias de este tipo de pruebas, que permiten un máximo de 200 kilómetros y el uso exclusivo de neumáticos de demostración. En ese marco, Colapinto completó un trabajo técnico que podría equivaler a unas 30 vueltas en la configuración del trazado británico, escenario habitual del Gran Premio de Gran Bretaña.

Se trató del segundo y último día de filmación habilitado para Alpine en la temporada, luego del estreno del monoplaza en enero, también en Silverstone, cuando giró Pierre Gasly. Estas pruebas sirven para evaluar el rendimiento del auto tras el análisis de datos recolectados en el intenso inicio del campeonato.

En lo que va del 2026, Colapinto tuvo actuaciones dispares: fue 14° en Australia, logró un destacado 10° puesto en China y finalizó 16° en Japón. Más allá de los resultados, el argentino mostró buen ritmo en pista, aunque condicionado por factores externos como el tráfico y los autos de seguridad.

Tras esta actividad en Inglaterra, el piloto viajará a Argentina para protagonizar el Road Show del 26 de abril en Buenos Aires, donde realizará una exhibición en un circuito callejero. Una oportunidad única para que el público local pueda verlo en acción en plena temporada.

Mientras tanto, Alpine mantiene un arranque competitivo en el campeonato de constructores, donde se ubica en la pelea por los primeros puestos, reflejando el crecimiento del proyecto que también tiene a Colapinto como protagonista.