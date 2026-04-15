Comienza el juicio contra el peluquero santiagueño acusado de matar a su compañero en Recoleta

Abel Guzmán llega al debate acusado de homicidio. El crimen ocurrió el 20 de marzo de 2024, en la peluquería “Verdini” y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Hoy 14:54

Este miércoles comenzará el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero oriundo de Santiago del Estero acusado de haber asesinado a su compañero de trabajo en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, que prevé tres jornadas de audiencias: la primera se desarrollará hoy desde las 13.30, mientras que las siguientes fueron programadas para el 21 de abril a las 14 y el 29 de abril a las 13.30.

Guzmán llega al juicio detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, imputado por homicidio simple.

Está previsto que durante el proceso declaren al menos 12 testigos, aunque en la primera audiencia se espera que solo las partes presenten sus lineamientos iniciales.

En los días previos, la defensa solicitó que no haya cobertura periodística durante el juicio, pero el planteo fue rechazado por el tribunal, que permitirá una presencia limitada de la prensa.

El crimen que conmocionó

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la peluquería “Verdini”, ubicada en la calle Beruti al 3000, en Recoleta.

Según la investigación, Guzmán le disparó en la cabeza a su compañero, el colorista Germán Medina, tras un conflicto laboral. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del local.

Luego del ataque, el acusado escapó por una ventana y permaneció prófugo durante 70 días, hasta que fue detenido en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la causa, la tensión entre los empleados venía de tiempo atrás y estaba vinculada al uso de formol para realizar alisados, una práctica cuestionada por sus compañeros por sus efectos nocivos.

El desacuerdo quedó reflejado en mensajes y reuniones previas al crimen, donde se evidenciaba el mal clima laboral en el lugar.

Ahora, el juicio buscará determinar responsabilidades y reconstruir cómo ocurrió el hecho a partir de pruebas y testimonios.