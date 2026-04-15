Sin Ángel Di María, Rosario Central visita a Libertad con la necesidad de sumar en la Copa

El Canalla va por su primera victoria en la Libertadores en Paraguay, sin el "Fideo" y con la urgencia de recuperar confianza tras el empaté en el arranque.

Hoy 10:15

Rosario Central enfrentará este miércoles desde las 19.00 a Libertad en el estadio Tigo La Huerta, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Jorge Almirón necesita sumar de a tres tras un debut sin eficacia, en un duelo clave para empezar a acomodarse en la tabla.

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El presente del conjunto paraguayo no es el mejor. Libertad llega golpeado luego de caer 3-1 ante Universidad Central de Venezuela en su estreno continental, resultado que reflejó las falencias que viene arrastrando también en el torneo local. Ubicado en la mitad de la tabla del Apertura, el equipo de Francisco Arce necesita corregir errores defensivos y mejorar su producción ofensiva para cambiar la imagen.

Por el lado del Canalla, el panorama tampoco es ideal. Tras el empate sin goles frente a Independiente del Valle en el debut, el equipo dejó dudas en ataque y luego sufrió un duro golpe en el ámbito local, donde pasó del control al desconcierto en su última presentación. A esto se suma la baja sensible de Ángel Di María, que no podrá estar por lesión, obligando a Almirón a reconfigurar el frente ofensivo.

En cuanto al equipo, Rosario Central apostaría por nombres como Jaminton Campaz y Alejo Véliz para generar peligro, mientras que el juvenil Julián Fernández aparece como reemplazante del Fideo. Libertad, en tanto, mantendría una estructura ofensiva con Melgarejo como referencia, buscando hacerse fuerte en casa.

El encuentro aparece como determinante para ambos: Central quiere dar el salto en el grupo, mientras que Libertad necesita reaccionar para no quedar relegado desde el arranque. En un Grupo H parejo, cada punto empieza a pesar.