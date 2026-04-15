Caputo busca destrabar en Washington US$1.000 millones del FMI

El ministro de Economía participa de reuniones clave con el organismo en busca de aprobar fondos pendientes. Persisten diferencias por el cumplimiento de metas.

Hoy 10:28

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a Washington (Estados Unidos) junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto de negociaciones clave para destrabar un desembolso de US$1.000 millones.

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El objetivo del equipo económico es avanzar en la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que se encuentra demorada desde hace dos meses en medio de diferencias por el cumplimiento de metas.

Uno de los principales puntos de tensión es la acumulación de reservas por parte del Banco Central. Si bien el Gobierno ya compró cerca de la mitad de los US$10.000 millones que se comprometió a reunir este año, aún persiste un desvío respecto de los objetivos fijados a fines de 2025.

Esta situación genera incomodidad dentro del Directorio del organismo, que reclama una política más agresiva en la compra de divisas. Sin embargo, desde el Gobierno evitan avanzar en esa dirección para no presionar al alza el tipo de cambio.

En ese marco, el país debería solicitar una dispensa por el incumplimiento de metas, aunque hasta el momento no se confirmó si ese pedido ya fue formalizado.

Reuniones clave y exigencias

Si bien no se difundió la agenda oficial del ministro, se espera que mantenga encuentros con autoridades del FMI, entre ellas su directora gerente, Kristalina Georgieva, en busca de acercar posiciones.

Además, el organismo también insiste en acelerar la eliminación del cepo cambiario y avanzar con la reducción de subsidios a la energía, dos puntos centrales del acuerdo vigente.

La misión en Washington será determinante para definir si el país logra destrabar el desembolso pendiente y encaminar la relación con el FMI en los próximos meses.