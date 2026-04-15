Guillermo Hoyos asumió en Inter Miami y destacó su vínculo con Messi

El nuevo DT del equipo estadounidense habló de su relación con el capitán argentino, valoró el legado de Mascherano y dejó en claro su idea de juego.

Hoy 14:24

El Inter Miami presentó oficialmente a Guillermo Hoyos como su nuevo entrenador tras la salida de Javier Mascherano. En su primera conferencia de prensa, el técnico argentino no ocultó su emoción por el desafío y puso el foco en su relación con Lionel Messi, a quien conoce desde las divisiones formativas del Barcelona.

“La amistad no se negocia”, aseguró Hoyos al referirse al vínculo que mantiene con el capitán argentino. Sin embargo, también dejó en claro los límites dentro del rol profesional: “Hay que respetar la privacidad y ser prudentes. No significa que todos los días podamos estar encima de él”. A su vez, destacó lo que implica dirigir al rosarino: “Estar con el mejor jugador de la historia dentro del campo es algo extraordinario”.

El nuevo DT también se refirió a la salida de Mascherano, a quien valoró por su paso en el club: “Son decisiones personales. Dio muchísimo acá, nos dejó un título y un gran aprendizaje. Estamos agradecidos por su trabajo”.

En cuanto a su idea futbolística, Hoyos remarcó que no habrá un borrón y cuenta nueva: “Nadie arranca de cero. Hay una historia y grandes jugadores. Hay que respetar lo que se hizo y potenciarlo”. Además, adelantó que buscará un equipo con intensidad, posesión y protagonismo, influenciado por el estilo del Barcelona.

Por último, se mostró ambicioso con el proyecto: “Hoy el Inter está entre los mejores equipos del mundo. Tiene una proyección extraordinaria”. Con ese mensaje, Hoyos inicia una nueva etapa en Miami, con el desafío de potenciar un plantel liderado por Messi y sostener la competitividad en la MLS.