Agenda de legisladores y sesión plenaria en Jujuy

A las 10 horas comenzará la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Jujuy, donde se abordarán importantes temas legislativos.

Hoy 14:26

Los miembros de la Mesa Ejecutiva iniciarán la jornada de hoy a las 8:30, manteniendo una reunión con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en su despacho en Casa de Gobierno.

Posteriormente, se dirigirán a la Honorable Legislatura, donde se llevará a cabo una fotografía institucional en la explanada, seguida de una segunda fotografía junto a los parlamentarios presentes.

A las 10 horas se dará inicio a la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, en la cual el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, ofrecerá una cálida bienvenida a los vicegobernadores y parlamentarios presentes.

Durante esta sesión, también se escucharán las palabras del vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, quien introducirá el cierre de la jornada con una exposición a cargo de los presidentes de Uniones Industriales ante el plenario.

Por su parte, los parlamentarios seguirán una agenda similar, comenzando a las 8:30 con una recepción en el Hall Central, y luego participarán en la fotografía institucional con la Mesa Ejecutiva en la explanada de la Honorable Legislatura.

Después de esta actividad, se trasladarán al recinto de la legislatura donde, a las 10 horas, comenzará la Sesión Plenaria, abordando los temas tratados en la sesión anterior, cuyo cierre está previsto para pasadas las 13 horas.