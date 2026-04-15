Agenda de legisladores y sesión plenaria en Jujuy

A las 10 horas comenzará la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Jujuy, donde se abordarán importantes temas legislativos.
Los miembros de la Mesa Ejecutiva iniciarán la jornada de hoy a las 8:30, manteniendo una reunión con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en su despacho en Casa de Gobierno.
Posteriormente, se dirigirán a la Honorable Legislatura, donde se llevará a cabo una fotografía institucional en la explanada, seguida de una segunda fotografía junto a los parlamentarios presentes.
A las 10 horas se dará inicio a la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, en la cual el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, ofrecerá una cálida bienvenida a los vicegobernadores y parlamentarios presentes.
Durante esta sesión, también se escucharán las palabras del vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, quien introducirá el cierre de la jornada con una exposición a cargo de los presidentes de Uniones Industriales ante el plenario.
Por su parte, los parlamentarios seguirán una agenda similar, comenzando a las 8:30 con una recepción en el Hall Central, y luego participarán en la fotografía institucional con la Mesa Ejecutiva en la explanada de la Honorable Legislatura.
Después de esta actividad, se trasladarán al recinto de la legislatura donde, a las 10 horas, comenzará la Sesión Plenaria, abordando los temas tratados en la sesión anterior, cuyo cierre está previsto para pasadas las 13 horas.