Atención conductores: cortarán el Puente Carretero durante la madrugada

La interrupción será entre la medianoche y las 5 por tareas de mantenimiento. Cómo circular durante ese lapso.

Hoy 15:26

Vialidad Nacional informó que se realizará un corte total del tránsito en el Puente Carretero durante la madrugada de este jueves, debido a trabajos de mantenimiento programados.

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La restricción vehicular se extenderá desde las 00 hasta las 05 horas del 16 de abril, en el viaducto que conecta la ciudad de Santiago del Estero con La Banda.

Según se detalló, las tareas consisten en la reposición de luminarias y del cableado eléctrico del puente, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y mejorar la seguridad vial.

Por este motivo, el tránsito permanecerá completamente inhabilitado mientras se desarrollen los trabajos.

Cómo circular

Durante ese lapso, los automovilistas deberán utilizar como vía alternativa el Puente Nuevo para trasladarse entre ambas ciudades.

Las tareas estarán a cargo del personal del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contarán con la colaboración de la Policía de la Provincia, que trabajará en el ordenamiento del tránsito.