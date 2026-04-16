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Se mantiene el alerta amarilla en Santa Fe por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un alerta amarillo en Santa Fe por la posibilidad de chaparrones y tormentas fuertes durante toda la semana.

Hoy 00:03

La ciudad de Santa Fe se prepara para una semana marcada por la inestabilidad climática, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa tormentas y chaparrones en diferentes momentos.

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Las temperaturas en la región se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre 25ºC y 27ºC, mientras que las mínimas no descenderán de 18ºC.

La madrugada del lunes comenzó con vientos suaves del noreste y una temperatura de 17ºC, dando paso a una mañana con neblina y un registro de 15ºC.

El martes, el pronóstico indica que habrá tormentas aisladas durante la mañana, que se intensificarán en la tarde y culminarán en tormentas fuertes por la noche, con una alerta amarilla vigente. Las temperaturas se establecerán en una máxima de 25ºC y una mínima de 19ºC.

Para el miércoles, se prevé que las probabilidades de tormentas continúen, seguidas de chaparrones y tormentas aisladas durante el transcurso del día. Las temperaturas se mantendrán en 25ºC de máxima y 19ºC de mínima.

El jueves se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán estables con una máxima de 25ºC y una mínima de 18ºC.

Finalmente, el viernes y sábado se espera un clima parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas de 26ºC y mínimas de 18ºC.

TEMAS Santa Fe Servicio Meteorológico Nacional SMN Cambio climático

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