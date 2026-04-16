Se mantiene el alerta amarilla en Santa Fe por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un alerta amarillo en Santa Fe por la posibilidad de chaparrones y tormentas fuertes durante toda la semana.
La ciudad de Santa Fe se prepara para una semana marcada por la inestabilidad climática, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa tormentas y chaparrones en diferentes momentos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Las temperaturas en la región se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre 25ºC y 27ºC, mientras que las mínimas no descenderán de 18ºC.
La madrugada del lunes comenzó con vientos suaves del noreste y una temperatura de 17ºC, dando paso a una mañana con neblina y un registro de 15ºC.
El martes, el pronóstico indica que habrá tormentas aisladas durante la mañana, que se intensificarán en la tarde y culminarán en tormentas fuertes por la noche, con una alerta amarilla vigente. Las temperaturas se establecerán en una máxima de 25ºC y una mínima de 19ºC.
Para el miércoles, se prevé que las probabilidades de tormentas continúen, seguidas de chaparrones y tormentas aisladas durante el transcurso del día. Las temperaturas se mantendrán en 25ºC de máxima y 19ºC de mínima.
El jueves se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán estables con una máxima de 25ºC y una mínima de 18ºC.
Finalmente, el viernes y sábado se espera un clima parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas de 26ºC y mínimas de 18ºC.