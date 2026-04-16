Washington busca gamers para asegurar el espacio aéreo estadounidense

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos busca reclutar gamers para cubrir vacantes críticas en el control aéreo, en medio de una crisis de talento y un aumento en el tráfico de vuelos.

Hoy 07:01

La seguridad aérea en Estados Unidos está experimentando una transformación significativa debido a la necesidad urgente de cubrir puestos críticos en las torres de control. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha decidido explorar el potencial de millones de jóvenes gamers, quienes pueden ofrecer habilidades que las universidades ya no están preparando.

Un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental revela un panorama preocupante: la reducción del personal operativo se presenta en un contexto de aumento masivo de vuelos. Esta situación ha llevado a la FAA a buscar soluciones innovadoras en áreas tecnológicas poco convencionales, como el mundo de los videojuegos.

La estrategia gubernamental se enfoca en atraer a la amplia comunidad de jugadores, quienes poseen una agilidad mental excepcional para la toma de decisiones. Las autoridades han indicado que el entrenamiento que proporcionan los videojuegos es crucial para desarrollar la concentración necesaria para manejar múltiples flujos de datos en tiempo real.

El Secretario de Transporte ha subrayado que la comunicación moderna requiere perfiles que ya estén familiarizados con entornos de alta intensidad y estrés. Con más de 200 millones de usuarios de consolas en el país, el reclutamiento de este talento se ha convertido en una prioridad estatal.

El sector enfrenta no solo la jubilación de veteranos, sino también las consecuencias de la inestabilidad financiera que ha afectado al gobierno. Las parálisis presupuestarias han dejado a miles de expertos sin salario, lo que ha acelerado su migración hacia la industria privada o el retiro anticipado.

Muchos controladores aéreos que aún se encuentran en servicio han reconocido que su habilidad de enfoque proviene de su experiencia con interfaces digitales. Esta validación ha llevado al gobierno a flexibilizar los requisitos académicos tradicionales, priorizando la aptitud técnica sobre el cumplimiento de criterios formales.

A pesar de este enfoque innovador, el camino hacia la certificación para operar un radar aéreo sigue siendo un proceso burocrático y formativo que puede tomar varios años. Los aspirantes deben superar rigurosos filtros de seguridad y recibir una formación intensiva en la academia especializada de Oklahoma para obtener sus licencias.

El atractivo económico es un factor clave, con salarios que pueden superar los seis dígitos en las terminales de mayor tráfico. Para el año 2026, el objetivo es haber renovado completamente la fuerza laboral, asegurando que la gestión del tráfico aéreo esté en manos de una generación nativa digital.