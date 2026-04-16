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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ABR 2026 | 19º
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Añatuya bajo la neblina: temperaturas agradables para hoy Jueves 16 de abril de 2026

Los añatuyenses se encuentran con una mañana neblinosa, pero el sol promete hacer su aparición a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17.3 °C y los 27.2 °C.

Hoy 08:21

Los habitantes de Añatuya, Santiago del Estero, se despiertan hoy con una atmósfera de neblina que envuelve la ciudad. La temperatura actual es de 17.3 °C, lo que brinda una sensación térmica similar, mientras que la humedad se mantiene alta en un 96%.

A medida que avanza la mañana, se espera que el sol ilumine el día, con un pronóstico que anticipa condiciones soleadas. La máxima alcanzará los 27.2 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Para mañana, los añatuyenses pueden prepararse para un clima parcialmente nublado, con mínimas de 19.9 °C y máximas que se mantendrán en 27.2 °C. Aunque no se pronostican lluvias, el cielo podría estar un poco cubierto.

El sábado, el clima seguirá en esa misma línea, con mínimas de 19.2 °C y un aumento en la máxima, que alcanzará los 29.4 °C. Estos días ofrecen un respiro del calor extremo que suele caracterizar a la región.

En resumen, hoy, 16 de abril de 2026, se espera un día soleado en Añatuya, con una mínima de 17.3 °C y una máxima de 27.2 °C. El viento soplará a 5.8 km/h desde el suroeste, contribuyendo a la sensación de frescura en las horas más cálidas.

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