Quimsa va por un hito histórico: remontar un 0-3 en la final de la Liga Nacional

La Fusión intentará conseguir algo que nadie pudo en la historia, dar vuelta la serie final luego de perder los tres primeros juegos. Repasamos los antecedentes históricos.

Hoy 09:00

La victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 76 a 59 en el tercer juego de las Finales dejó al conjunto patagónico a solo un triunfo de la consagración ante Quimsa.

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Pero el resultado no solo puso al Mens sana en match point. También dejó una marca histórica: por undécima vez en la historia de la Liga Nacional, una final por el campeonato comenzó con un equipo ganando los tres primeros partidos de la serie.

Los antecedentes son contundentes. En las diez ocasiones anteriores en las que una final al mejor de siete llegó a estar 3-0, el equipo que tomó esa ventaja terminó levantando el trofeo. Ningún conjunto logró revertir semejante desventaja en una definición por el título.

El primer antecedente de una barrida, incluyendo series al mejor de cinco partidos, se remonta a 1988, cuando Atenas de Córdoba derrotó a River Plate por 3-0 en la serie decisiva. Dos años más tarde, el conjunto cordobés repitió la historia frente a Sport Club de Cañada de Gómez.

Ya en la era de las series al mejor de siete partidos, Atenas volvió a protagonizar una barrida en la temporada 1997/98, cuando superó 4-0 a Boca Juniors. Luego llegaron los títulos de Libertad de Sunchales sobre Quimsa en 2007/08, Regatas Corrientes ante Lanús en 2012/13 y San Lorenzo frente a La Unión de Formosa en 2015/16, todos con un contundente 4-0.

Finales al mejor de siete que comenzaron 3-0 y terminaron en barrida

1997/98: Atenas 4-0 Boca Juniors.

2007/08: Libertad 4-0 Quimsa.

2012/13: Regatas Corrientes 4-0 Lanús.

2015/16: San Lorenzo 4-0 La Unión de Formosa.

También hubo finales que comenzaron con una ventaja de 3-0 y no terminaron en barrida, pero en todos los casos el equipo que había tomado esa diferencia inicial terminó consagrándose.

Entre esos antecedentes aparecen las definiciones de GEPU ante Estudiantes de Bahía Blanca en 1990/91, Atenas ante GEPU en 1991/92, Peñarol ante Independiente de General Pico en 1993/94, Boca ante Independiente de General Pico en 1996/97 y Atenas ante Estudiantes de Olavarría en 2001/02.

Ahora, la historia suma un nuevo capítulo con Gimnasia y Quimsa. El equipo de Comodoro Rivadavia domina la serie 3-0 y tendrá la primera oportunidad de cerrar la final en casa esta noche.

Del otro lado, la Fusión intentará lograr algo que nadie pudo conseguir hasta el momento en una final de Liga Nacional: revertir un 0-3 y cambiar la historia.

La próxima función será nuevamente en Comodoro Rivadavia. Allí, Gimnasia buscará consagrarse campeón, mientras que Quimsa intentará extender una serie que, por antecedentes, tiene un panorama completamente favorable para quien tomó la ventaja inicial.