Colapinto quedó 14° en la última práctica del GP de Barcelona y se viene la clasificación

El piloto argentino completó la última tanda de entrenamientos en Montmeló y desde las 11 afrontará la qualy.

Hoy 08:48

Franco Colapinto completó este sábado la última sesión de prácticas del Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Montmeló.

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El piloto argentino giró apenas una docena de vueltas y finalizó la tanda en el 14° puesto, con un tiempo de 1m17s625, mientras continúa trabajando junto a sus ingenieros para encontrar la mejor puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

Durante la sesión, Colapinto utilizó cuatro juegos de neumáticos blandos, con el objetivo de evaluar el desgaste en una pista de 4.657 metros que se caracteriza por su piso abrasivo.

El trabajo también estuvo centrado en mejorar la estabilidad del chasis, uno de los principales problemas que lo complicó durante las dos tandas del viernes, en las que había terminado 15°.

En el cierre de la actividad sabatina, el pilarense quedó a solo 42 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien logró mejorar su registro sobre los últimos minutos de la práctica.

Esa pequeña diferencia evidenció que ambos A526 cuentan con un rendimiento similar, por lo que el equipo deberá analizar qué ajustes realizar antes de la clasificación.

Después de un viernes complicado, Colapinto buscará dar un paso adelante en la tanda decisiva para posicionarse de la mejor manera posible en la grilla del domingo.