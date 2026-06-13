Barrio Ejército Argentino: una mujer denunció haber sido agredida por su propio hijo

El presunto agresor sería su hijo, un joven de 25 años. Tras recibir la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el incidente.

Hoy 08:40

Un grave hecho de violencia intrafamiliar fue denunciado en un sector del barrio Ejército Argentino de Santiago, en la zona sur de la ciudad, donde una mujer aseguró haber sido víctima de una agresión física por parte de su propio hijo.

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La denuncia fue radicada en sede policial por una mujer de 46 años, quien manifestó que durante la madrugada se produjo un altercado en su vivienda ubicada en el barrio Ejército Argentino Sector Parque Sur.

Según consta en la presentación realizada ante las autoridades, el presunto agresor sería su hijo, un joven de 25 años. Tras recibir la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

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La víctima relató que fue atacada físicamente durante una discusión ocurrida en horas de la madrugada, situación que motivó su posterior presentación ante la Policía para solicitar intervención judicial.

La causa fue informada a la fiscal de Género interviniente, quien dispuso una serie de medidas destinadas a reunir elementos probatorios.

Entre ellos, solicitó la remisión de la fotografía de la denuncia y la realización del examen médico correspondiente a la denunciante, con el objetivo de determinar la existencia y magnitud de las lesiones sufridas.

Fuentes ligadas a la investigación - al cierre de la presente edición- indicaron que se aguarda el informe médico que establecerá los días de curación y la gravedad de las lesiones denunciadas, documentación que será fundamental para definir el avance de la causa y las medidas procesales que podrían adoptarse respecto del acusado.