Chucky tendrá una nueva película tras la cancelación de su serie

El creador Don Mancini confirmó que ya trabaja en un nuevo film que buscará recuperar el tono original de la saga y llegar a los cines, manteniendo la continuidad con la serie.

Hoy 07:29

La franquicia de Chucky sumará una nueva película luego de la cancelación de su serie televisiva en 2024. El proyecto fue confirmado por su creador, Don Mancini, quien adelantó que el desarrollo ya está en marcha.

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Según explicó, la intención es que esta nueva entrega recupere un enfoque más aterrador, en línea con las primeras películas de la saga Child's Play, combinando el horror con el componente lúdico característico del personaje. Además, se busca que el estreno sea en salas de cine, descartando un lanzamiento exclusivo en plataformas digitales.

La confirmación se produjo días después de que la actriz Jennifer Tilly sugiriera la posibilidad de un nuevo proyecto dentro del llamado “Chuckyverso”. Mancini ratificó esta información durante la convención Steel City Con, aunque no brindó detalles específicos sobre la trama o fechas.

Hasta el momento, la saga cuenta con ocho películas, incluyendo el reinicio de 2019 que no tuvo participación de Mancini. La última producción dirigida y escrita por el creador fue Cult of Chucky, estrenada en formato doméstico. Posteriormente, la serie de televisión —que tuvo tres temporadas— funcionó como continuación directa de esa historia.

En este sentido, Mancini aclaró que la nueva película no ignorará los hechos de la serie. Aunque se plantea como un “reinicio tonal”, con un regreso al terror más puro visto en Curse of Chucky, el guion mantendrá la continuidad narrativa con los eventos más recientes.

Por último, se espera el regreso de varios integrantes habituales del elenco. Entre ellos, el actor Brad Dourif, quien históricamente ha sido la voz del personaje, volvería a interpretar al icónico muñeco en esta nueva etapa de la franquicia.