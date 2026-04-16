Shannon Elizabeth desembarca en OnlyFans y redefine su carrera fuera de Hollywood

La actriz, reconocida por American Pie y Scary Movie, anunció el lanzamiento de su cuenta con el objetivo de conectar directamente con sus fans y desarrollar contenido bajo sus propios términos.

Hoy 07:40

La actriz Shannon Elizabeth anunció su incorporación a la plataforma OnlyFans, donde su cuenta comenzó a estar disponible desde el jueves 16 de abril. La decisión marca una nueva etapa en su carrera, con un enfoque en la autonomía creativa y el contacto directo con su audiencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Elizabeth, quien alcanzó gran popularidad a comienzos de los 2000 por sus participaciones en American Pie y Scary Movie, explicó que durante años su trayectoria estuvo condicionada por decisiones externas dentro de la industria. En ese sentido, afirmó que este paso representa una oportunidad para redefinir su imagen pública y mostrar una faceta más personal.

“Durante mi carrera en Hollywood, otras personas controlaban la narrativa y los resultados. Esta nueva etapa tiene que ver con cambiar eso”, expresó la actriz en declaraciones a medios internacionales. También indicó que la plataforma le permitirá trabajar con mayor libertad y cercanía con sus seguidores.

Desde su entorno, su representante Andy Bachman destacó que la decisión responde a una forma más directa y significativa de interacción con el público, en un contexto donde este tipo de plataformas adquiere cada vez más relevancia.

Elizabeth aclaró que continuará residiendo en Sudáfrica, donde mantiene su compromiso con distintas iniciativas solidarias. Según señaló, su trabajo benéfico sigue siendo una prioridad, aunque considera que este es un momento adecuado para ampliar el vínculo con sus seguidores.

La actriz se suma así a una lista creciente de figuras públicas que utilizan OnlyFans como canal de contenido, entre ellas Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa y Drea de Matteo.

En el caso de de Matteo, su incursión en la plataforma en 2025 tuvo amplia repercusión luego de que revelara que los ingresos obtenidos en un mes le permitieron resolver problemas financieros y evitar la pérdida de su vivienda, en un contexto de escasez de oportunidades laborales en Hollywood.

En paralelo, la plataforma también impulsa la participación de creadores no vinculados al contenido para adultos y ha desarrollado iniciativas como OFTV, un servicio de streaming con contenido original.