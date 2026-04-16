Polémica designación: el ministro de Justicia nombró a su hermano en un cargo clave

Juan Bautista Mahiques nombró a su hermano Esteban como titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Hoy 09:04

El Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de Esteban Mahiques al frente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, en una medida que generó polémica por el vínculo directo con el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques.

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La decisión fue formalizada a través del Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial, que establece: “Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del propio ministro de Justicia, quien quedó en el centro de la escena por haber designado a su hermano en un cargo estratégico dentro de su área.

Según se indicó, la designación rige de manera retroactiva desde el 6 de marzo, en línea con la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio.

Desde el Gobierno aclararon que el cargo será desempeñado “ad honorem”, lo que implica que Esteban Mahiques no percibirá salario por sus funciones.

La designación también pone el foco en el entramado familiar de los Mahiques dentro del ámbito judicial y político. Esteban es hermano del actual ministro y de Ignacio Mahiques, juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, e hijo de Carlos Mahiques, camarista de Casación.

Antes de su llegada al Ministerio de Justicia, el funcionario se desempeñaba en la Cancillería y también integró el Tribunal de Disciplina de la AFA, donde su nombre tomó relevancia en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en el fútbol argentino.

En ese contexto, fue vinculado con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de causas impulsadas por organismos de control.

La oficialización del nombramiento se da en medio de un proceso de reestructuración en áreas clave del Ministerio de Justicia, impulsado por la administración nacional, y abre un nuevo foco de debate en torno a los criterios de designación dentro del Gobierno.