La ventaja que tendrá O'Higgins ante Boca en la Copa Sudamericana

El equipo chileno será rival del Xeneize en los 16avos de final del certamen continental.

Hoy 14:21

Luego de su eliminación en la Copa Libertadores, Boca Juniors ya conoce su próximo desafío internacional. El equipo de la Ribera disputará los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, en una serie que presenta una desventaja particular para el conjunto argentino.

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Mientras el elenco chileno llegará al cruce con ritmo de competencia, Boca afrontará el partido después de varias semanas sin disputar encuentros oficiales.

Siete partidos contra cero

La principal diferencia entre ambos equipos estará en la continuidad competitiva.

Antes de la serie prevista para la semana del 20 de julio, O'Higgins tendrá por delante siete partidos oficiales entre el campeonato chileno y la Copa Chile, lo que le permitirá llegar con rodaje y actividad constante.

En cambio, Boca no tendrá compromisos oficiales en ese período, una situación que genera preocupación puertas adentro debido a la falta de competencia en una instancia decisiva del certamen continental.

La advertencia de Lucas Bovaglio

El entrenador de O'Higgins, el argentino Lucas Bovaglio, se refirió al cruce ante el conjunto xeneize y reconoció la dificultad que representa enfrentar a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

“Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo”, expresó.

El técnico también destacó el potencial del conjunto argentino, aunque remarcó el contexto en el que llega tras quedar fuera de la Libertadores.

“Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo”, señaló.

Además, mostró confianza en la respuesta de su plantel ante este tipo de compromisos.

“A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, afirmó.

Un rival que hizo una buena fase de grupos

O'Higgins se ganó su lugar en los playoffs luego de finalizar segundo en el Grupo C de la Copa Sudamericana con 10 puntos.

El conjunto chileno compartió zona con São Paulo, Millonarios y Boston River, logrando una campaña que le permitió avanzar a la instancia eliminatoria.

La serie ante Boca no se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua, ya que el escenario no cumple con las exigencias de capacidad establecidas por la Conmebol. Por ese motivo, el partido de vuelta se jugará en el Estadio Nacional de Santiago.

El camino que espera al Xeneize

Si logra superar a O'Higgins, Boca avanzará a los octavos de final, donde se enfrentaría con Recoleta FC de Paraguay, equipo que viene de eliminar a San Lorenzo.

El cuadro tampoco ofrece demasiadas facilidades en las fases posteriores.

En cuartos de final podrían aparecer rivales de peso como Gremio o São Paulo, mientras que una hipotética semifinal podría ofrecer un nuevo capítulo del superclásico ante River Plate, siempre y cuando ambos equipos logren avanzar en sus respectivas llaves.

Por lo pronto, Boca deberá enfocarse en resolver una serie compleja ante un rival que llegará con una ventaja evidente: siete partidos oficiales de preparación frente a un conjunto xeneize que afrontará el desafío prácticamente sin rodaje competitivo.