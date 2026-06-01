Jujuy reporta casi 80 alcoholemias positivas en un solo operativo

En Jujuy, se registraron 79 actas por alcoholemia y 47 siniestros viales, incluyendo una víctima fatal.

Hoy 14:19

Según el informe oficial, en Jujuy se labraron 759 actas de infracción por diversas causas, entre las que se incluyen documentación vencida, luces apagadas y adelantamientos indebidos. De estas, un total de 79 actas correspondieron a alcoholemias positivas, lo que activa las alarmas sobre el consumo de alcohol al volante.

No se registraron actas por exceso de velocidad, sin embargo, el total de infracciones acumuladas asciende a 838. Este dato pone de relieve la necesaria atención hacia la seguridad vial en la provincia.

Respecto a las consecuencias de estas infracciones, se notificaron 47 siniestros viales que involucraron vehículos de diferentes categorías. La tragedia más reciente ocurrió el 28 de mayo en Libertador General San Martín, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión en la avenida Antártida Argentina. Las fuentes policiales indicaron que la víctima no portaba casco en el momento del accidente.

Durante el mes de mayo, se registraron un total de nueve víctimas fatales en accidentes de tráfico, tanto en rutas nacionales como en provinciales y áreas urbanas. El primer incidente fatal sucedió el 2 de mayo en Monterrico, donde un Volkswagen Bora con seis ocupantes volcó en la Ruta Provincial 42, resultando en la muerte de un hombre que quedó atrapado.

El 8 de mayo, se produjo una doble tragedia en la Ruta Provincial 47, cuando un ciclista de 34 años fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Horas más tarde, un choque frontal entre una camioneta y un auto en la Ruta Nacional 66 dejó dos víctimas fatales.

El 16 de mayo, un motociclista perdió la vida al impactar contra un colectivo en la Ruta Nacional 9 en Alto Comedero. Posteriormente, el 19 de mayo, un hombre brasileño de 42 años falleció tras perder el control de su motocicleta en la Ruta Nacional 52 en Susques.

El 21 de mayo, en Santa Clara, un hombre de 44 años falleció al intentar esquivar un perro en la calzada. La serie de accidentes continuó con la muerte de un joven de 21 años el 27 de mayo en la Ruta Nacional 66, después de chocar contra un camión.