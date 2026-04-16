Madonna confirmó la secuela de su disco más icónico

A 21 años del éxito original, la reina del pop anunció el lanzamiento de Confessions II con un adelanto de su primer single. El álbum, en el que participaron sus hijos y el productor Stuart Price, se conocerá el 3 de julio.

Hoy 08:00

Madonna confirmó lo que se esperaba desde el 2023: su nuevo disco, que será una secuela del icónico Confessions On A Dancefloor, a 21 años de su lanzamiento.

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"Estos últimos meses han sido medicina para mi alma", confesó la cantante, que reveló que sus hijos participaron activamente en el proceso de grabación. Se estrenará el próximo 3 de julio.

La reina del pop anunció oficialmente el nuevo disco Confessions II con la frase: "El tiempo pasa muy despacio", haciendo referencia directa al hit Hung Up que formó parte de su décimo álbum.

Madonna también habló de una nueva canción One Step Away, donde se propone seguir con la música dance que, según ella, es todo menos superficial.

El trabajo cuenta con la realización del productor británico Stuart Price, responsable del sonido original de Confessions. Después de trabajar juntos en la reciente gira Celebration, se encerraron en el nuevo estudio de Price en el oeste de Londres.

El adelanto de Madonna: I Feel So Free

Madonna compartió un video de 60 segundos con el tema que abrirá el disco, I Feel So Free, donde se aprecia una secuencia de notas bajas con sintetizador, y hay un guiño a su música de los años '80, con Into The Groove, donde se escucha: "Aquí en la pista de baile, me siento tan libre".

"La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritualístico donde el movimiento reemplaza al lenguaje", subrayó la artista pop.