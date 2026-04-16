Lionel Messi compró otro club y sacude al fútbol mundial

El capitán de la Selección Argentina adquirió un equipo de la tercera división de España y apuesta fuerte al desarrollo del talento joven.

Hoy 13:17

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas. El astro rosarino se convirtió en el nuevo propietario de UE Cornellà, equipo de la tercera división del fútbol español, en una operación que fue oficializada este 16 de abril y generó sorpresa en el mundo del fútbol.

El club catalán confirmó la noticia a través de un comunicado en el que destacó la llegada del ocho veces Balón de Oro, remarcando su vínculo con la ciudad y su apuesta por el desarrollo del talento joven. La institución, fundada en 1951, es reconocida por su trabajo en divisiones formativas y por haber sido cuna de futbolistas que luego llegaron a la élite.

Desde el Cornellà subrayaron que la llegada de Messi abre una nueva etapa institucional, con un proyecto a largo plazo que apunta a potenciar el crecimiento deportivo y consolidar su estructura. La conexión del rosarino con Barcelona, forjada durante su histórica etapa en el FC Barcelona, fue clave en la decisión.

Actualmente, Messi continúa su carrera en el Inter Miami, pero ya viene dando pasos firmes en su faceta empresarial dentro del fútbol. De hecho, también es propietario del Deportivo LSM junto a Luis Suárez, un club fundado en 2025 que compite en el ascenso uruguayo.

Además, su entorno familiar también tiene presencia en el fútbol argentino con Leones FC, institución que milita en la Primera C y pelea en los primeros puestos de su zona.

Con esta nueva adquisición, Messi continúa ampliando su proyecto deportivo y empresarial, dejando en claro que su influencia en el fútbol irá mucho más allá de su etapa como jugador.