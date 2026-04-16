"Muchos aliados que tenía el Gobierno Nacional están con una postura muy crítica"

Así lo consideró en diálogo con Radio Panorama el vicegobernador Carlos Silva Neder, tras una nueva reunión que mantuvo el Parlamento del Norte Grande en Tucumán.

16/04/2026

El vicegobernador Carlos Silva Neder aseguró que crece el malestar en las provincias y que incluso sectores que acompañaban al Gobierno Nacional adoptaron una postura más dura frente a la actual situación económica.

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Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama, tras una nueva reunión del Parlamento del Norte Grande realizada en Tucumán el martes últimos, donde gobernadores y representantes regionales redoblaron los reclamos por la caída de transferencias, coparticipación y fondos no automáticos.

“Nos sorprendió la dureza de algunos expositores, porque en otras circunstancias habían acompañado iniciativas del Gobierno Nacional, pero hoy las posturas han cambiado, dejando de lado pertenencias partidarias para expresar lo que realmente está ocurriendo en las provincias”, señaló.

En ese marco, indicó que durante el encuentro también participaron representantes del sector privado, quienes expusieron una situación crítica, especialmente en el ámbito industrial. “Se planteó el cierre de fábricas, con la consecuente pérdida de empleos, y también hubo fuertes cuestionamientos a organismos de recaudación por medidas que consideran excesivas, como embargos que superan ampliamente los montos reclamados”, explicó.

Silva Neder sostuvo además que existe una fuerte presión fiscal y una “voracidad” del Estado nacional en su intento por alcanzar el superávit. “Se está llegando al equilibrio a expensas del retiro de obligaciones del Estado, generando una gran asimetría: bajan los recursos que reciben las provincias, pero aumentan sus responsabilidades”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial debió asumir funciones que antes eran cubiertas por Nación, como el sostenimiento de comedores escolares o la asistencia a pacientes oncológicos ante la falta de provisión de medicamentos.

Finalmente, subrayó que el reclamo se ha generalizado: “Hoy muchos aliados que tenía el Gobierno Nacional están con una postura muy crítica, solicitando aquello que le corresponde a las provincias”.

El vicegobernador también destacó el rol de los legisladores santiagueños y llamó a consolidar una postura común en el Norte Grande para defender los intereses regionales, al recordar que la región representa más del 30% de la producción del país.