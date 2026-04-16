La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva para Sebastián Corti

La medida fue dispuesta tras una audiencia en la que el imputado acumuló contradicciones y enfrenta al menos ocho denuncias por violencia de género, amenazas y tenencia de armas.

Hoy 14:49

La Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva para Sebastián Corti, en el marco de una causa que acumula múltiples denuncias y que sigue sumando elementos que complican su situación procesal.

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La decisión fue adoptada este jueves durante una audiencia realizada en Tribunales, donde el preparado físico fue indagado en relación a los hechos que se le imputan.

Corti enfrenta al menos ocho denuncias por violencia de género, amenazas y tenencia de armas, en un expediente que la Fiscalía considera de gravedad por la reiteración de conductas denunciadas.

Durante la audiencia, el imputado se presentó como “soltero” y empresario, y reconoció haber mantenido una relación con Micaela, una de las denunciantes, con quien aseguró haber estado durante cuatro años.

Sin embargo, ese dato generó inquietud, ya que la joven tiene actualmente 20 años, lo que ubicaría el inicio del vínculo cuando aún era menor de edad.

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando fue consultado por Iara Pereyra. En ese punto, Corti negó haber tenido una relación con ella y sostuvo que solo la conoció en una fiesta.

Según su versión, en ese encuentro la habría asistido porque se encontraba alcoholizada. Esta declaración contrastó con antecedentes públicos del propio imputado, ya que en redes sociales la había presentado como su pareja.

Las contradicciones en su relato, sumadas a la cantidad de denuncias en su contra, fueron consideradas por la Justicia al momento de resolver su continuidad en detención.

Con esta medida, Corti permanecerá alojado en un establecimiento penitenciario durante al menos cuatro meses, mientras avanza la investigación y se define su situación judicial en una causa que continúa generando fuerte repercusión en la provincia.