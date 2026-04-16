En España ponen a Lionel Scaloni como candidato al Real Madrid tras el Mundial

El DT de la Selección Argentina aparece en la lista de posibles reemplazantes en el banco del Merengue. También suena otro entrenador argentino.

Hoy 14:39

Real Madrid ya empieza a pensar en el futuro y, tras una temporada por debajo de las expectativas, la dirigencia analiza candidatos para el banco. Según la prensa española, el nombre de Lionel Scaloni surge como uno de los principales apuntados de cara al post Mundial 2026.

La salida de Álvaro Arbeloa, quien no logró revertir el mal momento del equipo, obligó a Florentino Pérez a moverse en busca de un técnico de peso internacional, con capacidad para manejar un vestuario cargado de figuras. En ese contexto, el actual DT de la Selección Argentina cumple con todos los requisitos.

Sin embargo, su llegada no sería inmediata. Scaloni tiene contrato con la Argentina hasta la finalización del Mundial 2026 y su foco está puesto en la competencia. Su continuidad dependerá en gran parte de la decisión de la AFA, que mantiene la prioridad sobre el entrenador campeón del mundo.

Otro argentino que aparece en carpeta es Mauricio Pochettino, quien ya fue buscado en el pasado y actualmente está al frente de la Selección de Estados Unidos, también con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.

Además, en la lista de posibles candidatos que maneja la prensa europea figuran nombres de peso como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho y Zinedine Zidane, en una búsqueda que apunta a recuperar el ADN ganador del club.