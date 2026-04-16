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Duras críticas de Florentino Pérez al plantel del Real Madrid tras la eliminación en Champions

El presidente del Merengue bajó al vestuario tras la caída ante Bayern Munich y apuntó contra el rendimiento del equipo. “No estuvieron a la altura”, lanzó.

Hoy 15:05

Tras la eliminación de Real Madrid ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League, el presidente Florentino Pérez fue directo al vestuario del Allianz Arena y dejó un mensaje contundente al plantel.

En un discurso que comenzó con tono de respaldo, rápidamente elevó el nivel de exigencia: “No se ha estado a la altura de la exigencia del club”, marcando su descontento por la temporada del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

El máximo dirigente no esquivó la autocrítica y fue tajante: “Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”. Sus palabras reflejan el malestar por una campaña que quedó lejos de los estándares históricos del club.

Además, apuntó directamente contra los jugadores: “Ser futbolista del Real Madrid es un privilegio, pero también una responsabilidad. Muchos no han cumplido con esa responsabilidad”, dejando en claro que el foco está puesto en el rendimiento del plantel.

Florentino también cuestionó el impacto de los refuerzos, por los que el club desembolsó 180 millones de euros. Solo Trent Alexander-Arnold logró consolidarse como titular, mientras que otros nombres tuvieron poca o nula participación, lo que alimenta las críticas puertas adentro.

Pese al fuerte mensaje, el presidente ratificó a Arbeloa hasta el final de la temporada, aunque ya analiza posibles reemplazantes pensando en el futuro. Mientras tanto, el equipo deberá cerrar el campeonato local con otra cara: “Finalicen al menos con dignidad esta temporada”, fue la última exigencia.

El Madrid afronta ahora los últimos compromisos de La Liga, donde se encuentra a seis puntos del líder Barcelona, con el clásico en el Camp Nou como uno de los partidos más determinantes para maquillar un año que ya quedó marcado como una decepción.

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