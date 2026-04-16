Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos en Múnich y va por el golpe ante Zverev

Francisco Cerúndolo sigue firme en el ATP 500 de Múnich y se metió en los cuartos de final tras vencer con autoridad al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3 y 6-0.

El argentino, actual 19° del ranking mundial, tuvo una actuación sólida y sin fisuras para avanzar de ronda y confirmar su buen presente sobre polvo de ladrillo.

En la próxima instancia, el desafío será de máxima exigencia: enfrentará al local Alexander Zverev, número 3 del mundo, que viene de derrotar al canadiense Gabriel Diallo por 6-1 y 6-2.

El historial entre ambos favorece al alemán, que lidera 4-3, incluyendo su triunfo reciente en el Miami Open 2026. Sin embargo, sobre polvo de ladrillo la tendencia cambia: Cerúndolo ganó los tres enfrentamientos que disputaron en esa superficie, un dato que alimenta la ilusión argentina.

Más allá de este cruce, el torneo aún cuenta con nombres de peso como el propio Zverev y el estadounidense Ben Shelton, además del joven brasileño João Fonseca, quien ya sabe lo que es vencer a Cerúndolo tras consagrarse en el Argentina Open.

Con confianza y buenos antecedentes en polvo de ladrillo, Cerúndolo buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores en Múnich.