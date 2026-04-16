Modificación de horario en el Paso de Jama por condiciones climáticas

Las autoridades han anunciado un cambio en el horario de atención del Paso de Jama debido a condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para mañana en la región cordillerana.

Hoy 14:18

Las autoridades de Jujuy han comunicado una modificación en el horario de atención del Complejo Fronterizo Jama para el día martes 14 de abril. Esta decisión se toma en respuesta a una alerta preventiva emitida por condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

El evento climático que afecta la región podría comprometer la seguridad de los viajeros, por lo que se ha decidido ajustar los horarios de operación. Las autoridades han enfatizado la importancia de planificar los viajes con antelación y de considerar el estado de las rutas.

Además, se ha informado que un nuevo parte sobre la operatividad de los complejos fronterizos será emitido en la mañana del martes, proporcionando actualizaciones sobre la situación climática y las condiciones de tránsito.

Los viajeros que necesiten cruzar por el Paso de Jama deben estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y a cualquier notificación oficial que se emita en relación a las condiciones de viaje.

Ante situaciones climáticas adversas, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados a través de los canales oficiales y eviten exponer su seguridad durante el tránsito.

La responsabilidad y la precaución son claves para garantizar un viaje seguro, especialmente en áreas montañosas donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.