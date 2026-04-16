Qué es el Cornellá, el club que compró Messi en España

La noticia sacudió al mundo del fútbol: Lionel Messi se convirtió en el nuevo dueño de UE Cornellà, un club modesto del ascenso que ahora sueña con dar un salto de calidad de la mano del campeón del mundo.

Actualmente, el Cornellà compite en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, y se ubica tercero en su grupo, a pocos puntos de los puestos de ascenso. Juega como local en el Nou Municipal de Cornellà, un estadio con capacidad para 1.500 espectadores, ubicado en Cornellà de Llobregat, a apenas 12 kilómetros de Barcelona, una ciudad muy ligada a la historia de Messi.

Fundado oficialmente en 1951, el club tiene raíces que se remontan a 1923, cuando surgió como FC Cables Eléctricos, vinculado a una empresa industrial. Tras desaparecer en 1931 por el impacto de la Guerra Civil Española, la institución fue refundada años más tarde mediante la fusión de varios equipos locales, dando origen al actual Cornellà.

A lo largo de su historia, se caracterizó por ser un club formador. Por sus divisiones inferiores pasaron futbolistas que luego alcanzaron la élite, como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín y Keita Baldé, lo que refleja su importancia en el desarrollo de talento.

En cuanto a su recorrido deportivo, el Cornellà tuvo su mejor etapa reciente entre 2014 y 2021, cuando logró consolidarse en categorías superiores del ascenso español. Sin embargo, en las últimas temporadas sufrió dos descensos consecutivos, lo que lo devolvió a la quinta división.

Hoy, con Messi al frente, el club apunta a recuperar protagonismo y pelear por el ascenso. Si termina entre los primeros puestos, podrá disputar los playoffs, el primer gran objetivo en esta nueva etapa que ilusiona a toda su gente.