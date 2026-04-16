Fin del castigo: Enzo Fernández vuelve en Chelsea para un duelo clave

El mediocampista argentino vuelve a estar disponible tras la sanción interna y podría reaparecer ante Manchester United.

Hoy 15:30

Se terminó la sanción para Enzo Fernández. El volante de la Selección Argentina volverá a estar a disposición en Chelsea este sábado, cuando los Blues enfrenten a Manchester United en un partido clave por la Premier League.

El ex River Plate y Benfica había sido sancionado internamente por dos partidos luego de realizar declaraciones sobre su futuro, en las que dejó abierta la posibilidad de una salida y expresó su deseo de vivir en Madrid, lo que generó malestar dentro del club.

Como consecuencia, se perdió la goleada 7-0 ante Port Vale por la FA Cup y la derrota 0-3 frente a Manchester City por la liga inglesa.

Sus dichos desataron un conflicto interno que incluyó cruces con el entrenador Liam Rosenior y la intervención de su representante, Javier Pastore. Si bien el jugador pidió disculpas puertas adentro, el club decidió mantener la sanción hasta cumplirla.

De cara al partido ante el United, el propio Rosenior confirmó que el argentino “entrenó con normalidad”, aunque evitó confirmar si será titular en un encuentro que resulta clave en la pelea por la clasificación a la Champions League.