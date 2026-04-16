“Todos morirán”: crece la alarma en escuelas del país y ya activaron protocolos en Santiago, La Banda y Añatuya

Mensajes intimidatorios aparecieron en colegios de varias provincias y también se replicaron en al menos cinco establecimientos locales. Investigan si se trata de un reto viral en redes sociales.

Hoy 15:05

Una serie de amenazas escritas en paredes y baños de escuelas generó preocupación en todo el país y ya tuvo impacto en Santiago del Estero. En las últimas horas, al menos cinco establecimientos de Capital, La Banda y Añatuya activaron protocolos de prevención con presencia policial, tras detectarse mensajes con la frase “Todos morirán”, en línea con lo ocurrido en otras provincias.

Las advertencias, que comenzaron a viralizarse en redes sociales, encendieron la alarma entre autoridades educativas, padres y estudiantes. Según se confirmó, los mensajes no derivaron en hechos violentos, pero sí motivaron un refuerzo de seguridad y el seguimiento de las situaciones por parte de la Justicia.

Además, al WhatsApp de Diario Panorama (+543854162449) llegaron numerosos mensajes de preocupación de padres, quienes manifestaron su temor ante la posibilidad de que estas amenazas se concreten.

Un fenómeno que se repite en todo el país

El caso no es aislado. Situaciones similares fueron reportadas en al menos cinco provincias, entre ellas Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

En Tucumán, la situación tomó estado público cuando directivos del Colegio Guillermina denunciaron la aparición de una pintada que advertía sobre un supuesto ataque. Poco después, el mismo mensaje fue detectado en otro establecimiento. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegó un operativo preventivo con presencia policial y contacto permanente con las autoridades escolares, aunque las clases continuaron con normalidad.

En Buenos Aires, en la Escuela N°26 de Villa Elisa, un mensaje escrito en una pared alertaba sobre un tiroteo el 15 de abril, lo que generó reuniones urgentes entre directivos y familias. En Córdoba y Mendoza también se detectaron advertencias similares, lo que llevó a la intervención de fiscalías y a la activación de protocolos de seguridad.

En todos los casos, las autoridades investigan si se trata de un reto viral difundido en TikTok, aunque la hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.

Protocolos y prevención

Ante esta problemática, distintas jurisdicciones comenzaron a adaptar sus protocolos. En Tucumán, por ejemplo, se reforzó la presencia policial en los ingresos a las escuelas y se estableció un sistema de comunicación directa con directivos, sin llegar a medidas extremas como requisas a los alumnos.

Además, se iniciaron charlas preventivas con estudiantes, con el objetivo de concientizar sobre la gravedad de este tipo de amenazas y las consecuencias legales que pueden implicar.

En Santiago del Estero, las autoridades siguen una línea similar: presencia policial, monitoreo constante y trabajo con la comunidad educativa para evitar situaciones de pánico y desinformación.

Antecedentes que generan preocupación

El temor que generan estos mensajes no es menor y tiene antecedentes en el país. Tiempo atrás, en el interior de la provincia de Santa Fe, un caso estremeció a la comunidad cuando un adolescente asesinó a un compañero dentro de un establecimiento educativo, lo que marcó un antes y un después en la discusión sobre la seguridad escolar.

Ese episodio, junto con amenazas de bomba y otros hechos similares registrados en años recientes, llevó a que las autoridades comiencen a tomar con mayor seriedad cualquier advertencia, por más que en principio pueda parecer una broma o un desafío viral.