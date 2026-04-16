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Sarmiento celebra 117 años de historia y pasión en La Banda

El Profe conmemora un nuevo aniversario como uno de los clubes más importantes de Santiago del Estero, con una rica trayectoria en el fútbol local y nacional.

Hoy 13:35

Sarmiento de La Banda cumple 117 años desde su fundación aquel 16 de abril de 1909, reafirmando su lugar como una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de La Banda y del fútbol santiagueño.

En sus inicios, el club fue conocido como Normal Club y nació en el corazón del barrio centro, cerca del antiguo templo Santiago Apóstol. Su origen se remonta a la fusión de dos pequeños clubes, que en una histórica asamblea decidieron adoptar el nombre Club Atlético Sarmiento, en homenaje al expresidente Domingo Faustino Sarmiento.

A lo largo de su historia, el Profe se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol local, alcanzando 25 títulos en la Liga Santiagueña de Fútbol, lo que lo posiciona entre los clubes más ganadores de la provincia. Además, en 1917 marcó un hito al convertirse en el primer equipo santiagueño afiliado a la AFA, un paso clave en su crecimiento institucional.

En el plano nacional, Sarmiento también dejó su huella con logros importantes, como el título en el Torneo del Interior 2010 y la reciente consagración en el Torneo Regional Federal Amateur 2023-24, que ratificó su vigencia y competitividad.

En la actualidad, el conjunto bandeño milita en el Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino, donde continúa representando con orgullo a su ciudad. Con una historia marcada por el esfuerzo, la pasión y el sentido de pertenencia, Sarmiento sigue siendo un símbolo fuerte para toda la comunidad de La Banda.

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