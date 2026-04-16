La Selección Argentina Sub-17 va por la final ante Ecuador en el Sudamericano

La Albiceleste enfrenta a la Tricolor desde las 20 en Paraguay por las semifinales. Ambos ya están clasificados al Mundial y ahora buscan el pase a la definición.

Hoy 13:22

La Selección Argentina y Ecuador se enfrentarán desde las 20:00 en el Estadio Defensores del Chaco, por las semifinales del Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026. Los dos equipos ya lograron el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar, pero ahora van por un lugar en la final.

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La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, terminó segunda en el Grupo B con siete puntos, tras vencer a Perú y Venezuela, empatar con Bolivia y caer ante Brasil. Ese último partido dejó un clima caliente por cruces entre los jugadores, y podría haber revancha en una eventual final si ambos vuelven a cruzarse.

Por su parte, Ecuador llega como uno de los equipos más sólidos del torneo: ganó el Grupo A con 10 puntos e invicto, producto de tres triunfos y un empate. La Tricolor mostró regularidad y eficacia, lo que la convierte en un rival de cuidado para los argentinos.

Del otro lado del cuadro, Brasil y Colombia definirán al segundo finalista, en un torneo que ya tiene a sus cuatro semifinalistas clasificados a la Copa del Mundo. La gran final se disputará el domingo 19 de abril.

Probables formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortíz, Santiago Mambrín, Giovanni Baroni; Emiliano Barrionuevo, Benjamín Tapia y Juan Policella. DT: Diego Placente.

Ecuador: Mijail Vaca; Jefri Mina, Deinner Ordóñez, Jhon Chica, Sergio González; Nixon Ayoví, Brayson Zamora, Edwin Quintero; Jandry Calle, Johan Martínez y Steven Guerrero. DT: Hernán Ferrea.