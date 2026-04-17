Crítica de "La mujer más rica del mundo"

Thierry Klifa lleva a la gran pantalla el escándalo político-financiero que salpicó hasta el Elíseo en 2010 y que protagoniza Isabelle Huppert, que da vida a Liliane Bettencourt, junto a Laurent Lafitte y Marina Foïs.

Hoy 06:55

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Que los ricos también lloran es algo que sabemos desde mucho antes que las intrigas ‘successorias’ de los Roy ensangrentaran el streaming. Durante años hemos visto sufrir a los Ewing, Channing, Forrester o incluso los Salvatierra, que tan mal se lo hicieron pasar a Verónica Castro, y nos hemos inmunizado a sus penas. Quizá por eso Thierry Klifa, al abordar el 'affaire' de Liliane Bettencourt, la empresaria francesa al frente del imperio L’Oréal cuyo caso adapta sin esconderse en 'La mujer más rica del mundo',abandona el drama o el toque noir para abrazar la farsa y, en ocasiones, el absurdo.

Por un lado tenemos a un bufonesco (o irritante, según se mire) Lafitte, completamente desatado en su rol del fotógrafo trepa, que se aprovecha de una Huppert en modo diva, digna como siempre y que parece reírse de su imagen fría e impenetrable.

Y por el otro, el resto del cast, un guion y unas opciones de puesta en escena que parece que van en un sentido distinto o, directamente, están en otra película.