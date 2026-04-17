En plena polémica, Adorni convoca a la mesa política para reactivar la gestión

El jefe de Gabinete reúne al núcleo del oficialismo para ordenar la agenda legislativa, en medio de la causa que lo investiga y con el respaldo del presidente Javier Milei.

Hoy 08:29

En medio de la controversia por la causa que lo investiga, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de mesa política con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y reactivar la gestión del Gobierno.

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El encuentro se llevará a cabo este viernes a las 11 y buscará definir las prioridades que el oficialismo intentará impulsar en el Congreso Nacional en las próximas semanas, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos judiciales.

La convocatoria se da con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien mantiene su apoyo al funcionario pese a la polémica que lo rodea.

En esa línea, Adorni compartirá una actividad en Vaca Muerta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en lo que dentro del oficialismo interpretan como un gesto de respaldo político.

Pese a la actividad en redes y los anuncios oficiales, el Gobierno muestra un ritmo legislativo limitado desde el inicio del período ordinario. La Cámara de Diputados solo sesionó una vez, cuando aprobó la Ley de Glaciares a pedido de los gobernadores.

Ante este escenario, la Casa Rosada busca avanzar con una serie de iniciativas clave, entre ellas el proyecto de reforma política que contempla la eliminación de las PASO y modificaciones en el Código Penal para instalar temas de debate público.

Además, el oficialismo analiza impulsar en el Senado la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya genera resistencias tanto en sectores aliados como en la oposición.

También forman parte de la agenda los pliegos judiciales, cuya negociación continúa en distintos despachos de Balcarce 50, en diálogo con gobernadores cercanos al oficialismo.

De la reunión participarán figuras centrales del espacio, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También se espera la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, no participará por encontrarse de viaje en Estados Unidos.

En el entorno del Gobierno reconocen la necesidad de mostrar mayor dinamismo. Sin embargo, el objetivo de reactivar la agenda legislativa se presenta cada vez más complejo en un escenario marcado por la presión judicial, las tensiones internas y las dificultades económicas que impactan en la gestión.