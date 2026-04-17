"Los bancos flexibilizan los encajes para poner plata en la calle"

Osvaldo Granados explicó en su columna para Radio Panorama que la medida apunta a bajar las tasas y reactivar el crédito.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad económica y financiera en su columna de este viernes en Radio Panorama, donde aseguró que el Gobierno avanza en medidas para inyectar liquidez al sistema y reactivar el crédito.

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En ese sentido, explicó que los bancos comenzaron a flexibilizar los encajes, es decir, los fondos que deben mantener inmovilizados, con el objetivo de liberar dinero y volcarlo al mercado. “Los encajes, que estaban congelados, se liberan para poner plata en la calle y bajar la tasa”, señaló.

Granados recordó que durante el año pasado la política monetaria fue mucho más restrictiva. “Habían sido muy duros sacando plata de la calle porque había una corrida feroz del dólar por las elecciones”, indicó. Sin embargo, sostuvo que el contexto actual requiere un cambio de enfoque: “Ahora había que aflojar”.

Por otra parte, el economista se refirió al acuerdo con el Banco Mundial, que implica un financiamiento por 4.000 millones de dólares. Según detalló, se trata de un crédito con una tasa del 4% anual, considerada baja en comparación con otras fuentes de financiamiento.

“Con ese dinero se cubren las necesidades de este año y se busca bajar el Riesgo País, que debería ubicarse en torno a los 300 puntos para que Argentina pueda acceder a financiamiento en condiciones normales”, explicó.

En el plano institucional, también mencionó el debate en torno a la reforma laboral y la posibilidad de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, indicó que el tribunal deberá definir si acepta tratar el caso mediante el mecanismo de per saltum.

“No hay antecedentes de que la Corte se oponga a una ley del Congreso, porque implicaría una intromisión entre poderes del Estado”, sostuvo.