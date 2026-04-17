Conmoción en Salta: murió una nena de 4 años y su padre se suicidó en el hospital

El hecho ocurrió en la zona de Yacuiba. La autopsia confirmó que la menor sufría violencia prolongada.

Hoy 08:23

Una escena impactante y dramática tuvo lugar en las últimas horas en Yacuiba, sobre la frontera entre Argentina y Bolivia. Allí, una nena de cuatro años llegó muerta a un centro de salud en San José de Pocitos y, minutos después, su papá se mató en el mismo hospital.

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Según reconstruyó El Tribuno, el hombre había sido quien llevó a la criatura hasta la guardia, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.