El rector del Colegio Franciscanas tras las amenazas: "Hoy las clases se desarrollan con normalidad"

Ramón Álvarez destacó que se activaron los protocolos y pidió calma a la comunidad educativa. Hay presencia policial en la puerta del colegio.

Hoy 08:28

Luego de la preocupación generada por las amenazas detectadas en instituciones educativas, el rector del Colegio Franciscanas, Ramón Álvarez, aseguró durante un diálogo con Radio Panorama que la situación está bajo control y que este viernes las actividades se desarrollan con total normalidad.

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“Gracias a Dios, hoy estamos bien. Las clases se desarrollan normalmente y los chicos están tranquilos”, expresó el directivo, quien remarcó que tras lo ocurrido se actuó de manera inmediata.

Álvarez explicó que se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de la Policía y comunicación con las autoridades educativas. En ese sentido, destacó que el establecimiento cuenta con presencia policial preventiva en el exterior, lo que aporta mayor seguridad al ingreso de los alumnos.

“Se activaron los protocolos, la Policía estuvo presente y también hubo contacto con las autoridades de educación. Estamos muy acompañados”, señaló.

El rector indicó además que se informó de la situación tanto a docentes como a padres, y que durante la jornada se llevarán adelante instancias de diálogo con los estudiantes para abordar lo ocurrido.

“Hoy vamos a conversar con los chicos, también con los docentes. Es importante llevar tranquilidad y trabajar en conjunto”, sostuvo.

Por último, Álvarez apeló a la responsabilidad de toda la comunidad educativa para superar este momento y garantizar el normal funcionamiento de la institución. “Esperamos que esto no vuelva a suceder y que podamos desarrollar la actividad escolar como corresponde, con la colaboración de todos”, concluyó.