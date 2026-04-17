El Gobierno Nacional habilitó a nueve provincias a gestionar rutas nacionales

La medida fue oficializada por decreto y permite concesiones por hasta 30 años en distintos corredores del país.

Hoy 08:25

El Gobierno autorizó a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la potestad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones. La medida entrará en vigencia este sábado 18.

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Así lo indicó el decreto 253, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La decisión permite que las nueve provincias asuman el manejo de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos nacionales.

No obstante, el Estado mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión del corredor correspondiente.

“Las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”, señala el texto oficial.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad. Para avanzar, cada provincia deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad.

También tendrán que presentar un plan de obras, el esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión, incluyendo tarifas de peaje y plazos. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte.

Luego de la aprobación de los convenios, los gobiernos de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz tendrán un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios.

Si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, “se producirá el decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”.

Las concesiones podrán extenderse por hasta 30 años. Además, los ingresos generados por cada tramo no podrán destinarse a otras obras, sino exclusivamente al corredor concesionado.

“Los fondos obtenidos de la explotación del tramo objeto de concesión no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con aquel”, subraya el decreto.

El Gobierno delegó la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Según indica el decreto 253, los nueve gobiernos provinciales podrán:

Aprobar los pliegos y la documentación de la licitación ;

; Realizar las convocatorias correspondientes;

Efectuar las acciones necesarias para el proceso de selección del concesionario y el ejercicio de las funciones del concedente;

Adjudicar la concesión y firmar los contratos respectivos.

El decreto 253 también aclara que, si otras provincias o la Ciudad de Buenos Aires desean asumir el control de rutas, tendrán que enviar una solicitud al Ministerio del Interior y este evaluará el pedido.