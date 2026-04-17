Sydney Sweeney protagonizará un nuevo thriller de terror

La actriz también producirá "The Caretaker", dirigida por David Bruckner y basada en una novela de Marcus Kliewer.

Hoy 07:12

La actriz Sydney Sweeney encabezará el elenco de The Caretaker, un nuevo thriller de terror desarrollado por Universal Pictures, que ya confirmó a su director. Se trata de David Bruckner, reconocido por trabajos como V/H/S y The Night House, quien también estará a cargo del guion.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia está basada en la novela del escritor Marcus Kliewer y sigue a Macy Mullins, una joven con dificultades económicas que acepta un misterioso trabajo de tres días en los bosques de Oregón. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad laboral sencilla se convierte en una experiencia aterradora cuando descubre la presencia de una entidad desconocida en la propiedad. En ese contexto, su personaje queda como la única barrera entre esa amenaza y el resto de la humanidad.

Te recomendamos: El creador de Euphoria defiende la polémica trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada

Además de protagonizar la película, Sweeney participará como productora junto a Michael Bay, a través de la productora Platinum Dunes.

Este proyecto llega en un momento de alta exposición para la actriz, tras el éxito de La asistenta (2025) y en paralelo a su despedida de la serie Euphoria, que se prepara para su temporada final.

Por su parte, la novela The Caretaker será publicada el próximo 21 de abril, consolidando el crecimiento de Kliewer como autor, luego de su debut con Antes vivíamos aquí, una obra que originalmente se difundió de forma serializada en Reddit y que también tuvo un proyecto de adaptación cinematográfica en desarrollo.

Sydney Sweeney