Unión necesita ganarle a Newell's en Santa Fe para mantenerse en zona de playoffs

El Tatengue busca hacerse fuerte en casa para seguir en zona de clasificación, mientras que la Lepra necesita puntos para escapar del fondo.

Hoy 07:30

Unión de Santa Fe recibirá a Newell's Old Boys este viernes desde las 20.30 en el estadio 15 de Abril, en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura. El conjunto santafesino llega con la obligación de ganar para seguir prendido en la pelea por los playoffs, mientras que los rosarinos buscan sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Leonardo Madelón suma 19 puntos y sabe que una victoria lo dejaría con 22 unidades, metiéndose de lleno en la discusión por un lugar entre los ocho mejores. Sin embargo, el Tatengue viene de un golpe en La Plata, donde cayó 2-1 ante Estudiantes de La Plata tras haber arrancado en ventaja con gol de Marcelo Estigarribia. “No es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”, aseguró el DT, que podría contar nuevamente con Lautaro Vargas tras cumplir su sanción.

Del otro lado, la Lepra que conduce Frank Darío Kudelka llega con un leve envión anímico. Tras igualar 0-0 frente a San Lorenzo de Almagro, acumula dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones. “Estamos en un camino ascendente”, remarcó el técnico, aunque es consciente de que necesita seguir sumando para salir del fondo de la tabla.

Para este compromiso, Newell’s tendrá varias bajas sensibles: Matías Cóccaro quedó descartado por una molestia muscular, al igual que Franco García y Óscar Salomón, ambos lesionados. Estas ausencias obligarán a Kudelka a rearmar el ataque en busca de sumar en una parada complicada.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.