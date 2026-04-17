La Banda espera un fin de semana cálido: pronóstico favorable para este viernes 17 de abril

Los bandeños disfrutarán de un clima mayormente cálido con temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana con un cambio hacia la lluvia.

Hoy 08:11

Este Viernes 17 de abril de 2026, la ciudad de La Banda se despierta con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 18.3 °C. Los bandeños ya pueden sentir una sensación térmica similar, lo que hace que la mañana sea muy agradable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una humedad del 94%, el ambiente se siente un poco más pesado, pero el viento del noreste a 10.8 km/h trae cierta frescura. Este fenómeno es habitual en la región, donde la combinación de calor y humedad es parte del día a día.

El pronóstico para hoy indica que las temperaturas alcanzarán máximas de hasta 28.7 °C, lo que sugiere que la tarde será cálida y propicia para actividades al aire libre. Los bandeños pueden disfrutar de un día mayormente soleado, aunque con algunas nubes que pueden aparecer.

Para el sábado 18 de abril, se espera un clima similar, con mínimas de 20.4 °C y máximas de 30.5 °C. Este aumento en la temperatura podría hacer que los bandeños busquen refrescarse en espacios abiertos o en lugares con sombra.

Sin embargo, el domingo 19 de abril traerá un cambio notable, ya que se anticipan lluvias moderadas con mínimas de 21.3 °C y máximas de 25.7 °C. Es importante que los bandeños estén preparados para el cambio y lleven un paraguas si planean salir durante el día.