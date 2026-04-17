Arranca la fecha 2 de la Liga Santiagueña con un viernes cargado de fútbol

La segunda jornada del Torneo Apertura se pone en marcha hoy con tres partidos y continuará el domingo con una agenda completa que incluye el clásico de Beltrán.

Hoy 07:49

La Liga Santiagueña de Fútbol vuelve a rodar este viernes 17 con el inicio de la fecha 2 del Torneo Anual, que tendrá acción tanto en Reserva como en Primera División. La jornada promete movimiento desde temprano y se extenderá hasta la noche, con equipos que buscan acomodarse en la tabla en este arranque del campeonato.

La actividad comenzará en San Ramón, donde Vélez de San Ramón recibirá a Instituto Santiago desde las 16:00 en Primera (14:00 Reserva). Más tarde, Unión Santiago se medirá ante Mitre a las 18:00, mientras que el cierre del viernes estará a cargo de Central Argentino frente a Banfield, desde las 22:00 en Primera.

La fecha continuará el domingo 19 con una agenda cargada desde la mañana. Entre los encuentros destacados aparece el cruce entre Defensores de Forres y Independiente de Fernández, además del duelo entre Comercio y Yanda.

También habrá partidos clave en la pelea por los primeros puestos, como Villa Unión ante Sarmiento, y Atlético Forres frente a Sportivo Fernández. A su vez, Estudiantes recibirá a Güemes en otro de los duelos atractivos de la jornada.

El plato fuerte llegará con el clásico de Beltrán, donde Unión de Beltrán se enfrentará a Independiente de Beltrán, en un partido que siempre se vive con intensidad y mucha expectativa en la ciudad.

Programación completa – Fecha 2

Viernes 17

Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago ( 16:00 Primera )

) Unión Santiago vs. Mitre ( 18:00 Primera )

) Central Argentino vs. Banfield (22:00 Primera)

Domingo 19