Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 20º
X
Somos Deporte

Arranca la fecha 2 de la Liga Santiagueña con un viernes cargado de fútbol

La segunda jornada del Torneo Apertura se pone en marcha hoy con tres partidos y continuará el domingo con una agenda completa que incluye el clásico de Beltrán.

Hoy 07:49

La Liga Santiagueña de Fútbol vuelve a rodar este viernes 17 con el inicio de la fecha 2 del Torneo Anual, que tendrá acción tanto en Reserva como en Primera División. La jornada promete movimiento desde temprano y se extenderá hasta la noche, con equipos que buscan acomodarse en la tabla en este arranque del campeonato.

La actividad comenzará en San Ramón, donde Vélez de San Ramón recibirá a Instituto Santiago desde las 16:00 en Primera (14:00 Reserva). Más tarde, Unión Santiago se medirá ante Mitre a las 18:00, mientras que el cierre del viernes estará a cargo de Central Argentino frente a Banfield, desde las 22:00 en Primera.

La fecha continuará el domingo 19 con una agenda cargada desde la mañana. Entre los encuentros destacados aparece el cruce entre Defensores de Forres y Independiente de Fernández, además del duelo entre Comercio y Yanda.

También habrá partidos clave en la pelea por los primeros puestos, como Villa Unión ante Sarmiento, y Atlético Forres frente a Sportivo Fernández. A su vez, Estudiantes recibirá a Güemes en otro de los duelos atractivos de la jornada.

El plato fuerte llegará con el clásico de Beltrán, donde Unión de Beltrán se enfrentará a Independiente de Beltrán, en un partido que siempre se vive con intensidad y mucha expectativa en la ciudad.

Programación completa – Fecha 2

Viernes 17

  • Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago (16:00 Primera)
  • Unión Santiago vs. Mitre (18:00 Primera)
  • Central Argentino vs. Banfield (22:00 Primera)

Domingo 19

  • Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández (11:00 Primera)
  • Comercio vs. Yanda (13:00 Primera)
  • Villa Unión vs. Sarmiento (15:00 Primera)
  • Atlético Forres vs. Sportivo Fernández (15:00 Primera)
  • Estudiantes vs. Güemes (15:00 Primera)
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (15:00 Primera)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre Club Atlético Unión Santiago Club Atlético Vélez de San Ramón Instituto Deportivo Santiago Club Atlético Banfield de La Banda Club Central Argentino

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazas en escuelas: el Ministerio de Educación de Santiago del Estero activó protocolos y confirmó que los hechos ya fueron judicializados
  2. 2. La visión profesional sobre las amenazas en las escuelas: Advierten por retos virales y piden no subestimar las señales
  3. 3. Investigan amenaza de tiroteo en un colegio de El Charco y activan protocolos provinciales
  4. 4. Grave denuncia: otra joven se suma y denuncia haber recibido abusos y amenazas de Sebastián Corti
  5. 5. A través de un per saltum ante la Corte el Gobierno busca que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT