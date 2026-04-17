Añatuya vive un viernes templado y espera un finde caluroso

El clima en Añatuya presenta un día agradable con temperaturas templadas y una leve brisa. Los próximos días se pronostican temperaturas en ascenso con un posible cambio hacia la lluvia.

Hoy 08:22

Hoy en Añatuya, los habitantes añatuyenses pueden disfrutar de un día parcialmente nublado con una temperatura actual de 17.9 °C. La sensación térmica se mantiene en 18 °C, brindando un clima cómodo para realizar actividades al aire libre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad se encuentra en un 94%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día. Sin embargo, el viento suave de 8.6 km/h del este-noreste ayuda a moderar el calor.

El pronóstico para mañana, sábado 18 de abril, anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C de mínima y los 28.6 °C de máxima. Esto promete un fin de semana ideal para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, el domingo 19 de abril, se espera un cambio en las condiciones climáticas, con lluvia moderada pronosticada. Las temperaturas mínimas serán de 19.7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25.1 °C.

En resumen, el clima actual en Añatuya se presenta como un día agradable, con temperaturas en ascenso. Para hoy, la mínima se sitúa en 17.9 °C y la máxima alcanzará 26.9 °C. Disfruten del clima, añatuyenses, y prepárense para un fin de semana cambiante.