Boca tiene el equipo listo: Úbeda mete un cambio obligado para el Superclásico

La lesión de Marchesín obliga a una variante en el arco, pero el resto del equipo ya está definido para visitar a River en el Monumental.

Hoy 08:15

En la previa de una nueva edición del Superclásico, Boca Juniors llega con certezas poco habituales en los últimos tiempos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda ya tiene prácticamente confirmada la formación para enfrentar a River Plate, con un solo cambio obligado respecto al once que viene de rendir.

La única variante estará en el arco: Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas por alrededor de ocho meses. De esta manera, el joven arquero tendrá nada menos que su debut en un Superclásico, en un escenario exigente como el Monumental.

Más allá de esa baja sensible, Úbeda apostará por mantener la base que viene mostrando buenos resultados. Boca llega tras golear 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, resultado que le permitió treparse a lo más alto del Grupo D y estirar su racha a 12 partidos invicto.

Si bien el desgaste por la seguidilla de partidos podría abrir la puerta a alguna sorpresa, la intención del cuerpo técnico es no tocar demasiado un equipo que encontró funcionamiento y regularidad. Así, el Xeneize irá a Núñez con confianza y un once definido, algo que no siempre ocurrió en la antesala de este tipo de partidos.

Probable formación de Boca vs. River

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.