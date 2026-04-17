Así está la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

La Copa Libertadores 2026 ya disputó sus primeras fechas de la fase de grupos y, además de perfilar candidatos al título, también comenzó a mover el ranking Conmebol que definirá a los clasificados al Mundial de Clubes 2029. Cada partido ya cuenta en una carrera que se extenderá hasta 2028.

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio utilizado en la última edición: seis cupos para Sudamérica, de los cuales cuatro serán para los campeones de la Libertadores (2025-2028) y dos por ranking. En ese contexto, Flamengo ya tiene su lugar asegurado tras haberse consagrado en 2025.

Además, hay una regla clave: no puede haber más de dos equipos por país, salvo que sean campeones. Esto fue lo que permitió en su momento la clasificación de equipos argentinos pese al dominio brasileño en las últimas ediciones.

En cuanto al sistema de puntaje, se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 3 por avanzar de fase, exclusivamente en la Libertadores, lo que hace que la participación constante sea fundamental.

Ranking Conmebol actual (rumbo al Mundial de Clubes 2029)

Flamengo – 54 puntos (clasificado) Palmeiras – 53 puntos Liga de Quito – 44 puntos Estudiantes de La Plata – 35 puntos Racing Club – 35 puntos São Paulo – 25 puntos Peñarol – 24 puntos Vélez Sarsfield – 24 puntos River Plate – 23 puntos Botafogo – 21 puntos

Presencia argentina más abajo:

Boca Juniors – 9 puntos

Central Córdoba – 14 puntos

Rosario Central – 7 puntos

Talleres de Córdoba – 7 puntos

Lanús – 6 puntos

El panorama recién empieza a tomar forma, pero ya deja una tendencia clara: los equipos brasileños vuelven a marcar el ritmo, mientras que los argentinos necesitan sumar fuerte en esta Libertadores para no perder terreno en la pelea por los cupos por ranking.