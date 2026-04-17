Gimnasia quiere seguir soñando con los playoffs y recibe en La Plata a un golpeado Estudiantes de Río Cuarto

El Lobo quiere meterse en zona de clasificación, mientras que el León del Imperio llega envuelto en un escándalo y con urgencias.

Hoy 06:00

Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará este sábado desde las 15:00 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El conjunto platense buscará seguir en levantada, mientras que la visita atraviesa un presente crítico dentro y fuera de la cancha.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Lobo llega con el ánimo en alza tras dos triunfos importantes: goleó 4-1 a Camioneros por Copa Argentina y venció 2-1 a Sarmiento en Junín con un gol agónico de Franco Torres. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el interino Ariel Pereyra logró ordenar al equipo, que hoy suma 17 puntos y está a solo uno de la zona de playoffs.

En ese contexto, el partido ante Estudiantes aparece como una gran oportunidad para meterse entre los ocho mejores. Mientras tanto, la dirigencia sigue en la búsqueda del nuevo DT, con Julio Vaccari como principal candidato, aunque todavía sin acuerdo cerrado.

Del otro lado, el presente del León del Imperio es alarmante. Estudiantes de Río Cuarto viene de una semana marcada por la polémica: tras perder con Barracas Central, la dirigencia decidió separar a diez jugadores del plantel por cuestiones disciplinarias y bajo rendimiento.

Entre los nombres más importantes aparece Ramón Ábila, quien no cumplió con las expectativas tras su llegada y se fue sin marcar goles en ocho partidos. La medida refleja el clima tenso que atraviesa el club.

En lo deportivo, la situación también es preocupante: suma apenas 5 puntos, con diez derrotas en 13 partidos, y se ubica último tanto en la tabla anual como en la de promedios. Su permanencia en la categoría está seriamente comprometida.

Con realidades opuestas, Gimnasia buscará dar otro paso hacia la clasificación, mientras que Estudiantes intentará sobreponerse al caos y dar el golpe en La Plata.

_______________