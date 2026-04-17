Estudiantes de La Plata visita a Instituto en Córdoba con el objetivo de subirse a la cima

El Pincha busca ser protagonista en el certamen y desde las 17:15 en el estadio Juan Domingo Perón, tendrá acción por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 06:01

Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado desde las 17:15 en el estadio Juan Domingo Perón, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El duelo aparece como una prueba de carácter para el conjunto cordobés frente a uno de los equipos más sólidos del torneo.

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La Gloria atraviesa su mejor momento en el campeonato. De la mano de Diego Flores, dejó atrás un flojo arranque y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, resultados que le permitieron ilusionarse con meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Entre sus victorias se destacan los éxitos ante Independiente, Defensa y Justicia y Deportivo Riestra, mostrando una clara mejora futbolística y anímica.

Además, Instituto también avanzó en la Copa Argentina, donde se mantiene en carrera y ya tiene en el horizonte el cruce ante Lanús en la próxima fase, lo que refuerza su buen presente en ambas competencias.

Del otro lado estará un rival de jerarquía. El Pincha, dirigido por Alexander Medina, llega entonado tras un buen inicio en la Copa Libertadores, donde sumó cuatro puntos sobre seis posibles y se posiciona como protagonista en su grupo.

En el plano local, Estudiantes de La Plata también pisa fuerte: suma 24 puntos, se ubica como escolta de Vélez y está muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final. Incluso, de ganar en Córdoba, podría dejar prácticamente sellado su pase a la siguiente instancia.

Con realidades positivas pero objetivos distintos, Instituto buscará confirmar su levantada, mientras que Estudiantes intentará ratificar su chapa de candidato en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

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